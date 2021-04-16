В Череповце мастер-изготовитель гримёрных зеркал подозревается в мошенничестве

В Череповце полицейские задержали 20-летнего работника фирмы по изготовлению гримёрных зеркал, подозреваемого в мошенничестве. Одна из потерпевших, обратившаяся в полицию, оценила ущерб в 6490 рублей, вторая — в 3390 рублей.

Молодой человек признался в содеянном и объяснил, как совершил преступление.

«Все вопросы по заказу товара решает руководитель фирмы и его супруга. Когда мастер выполняет заказ и отправляет товар заказчику, то сообщает об этом начальству, через специальную программу, после чего руководитель сам оплачивает работу мастера. По словам задержанного, он, не выполнив заказ, занес в базу информацию о выполненной работе, тем самым обманув руководство фирмы и покупателя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.