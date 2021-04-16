Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии

16.04.2021 [Общество]

В Вологде мировой судья признал журналистку Татьяну Охотникову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). 

— Из материалов дела следует, что 04.03.2021 г. около 10.30 Охотникова в ходе общения в сети Интернет в городском паблике «Онлайн Вологда» в противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме выражалась в адрес Ш. Мужчина воспринял эти высказывания как унижение его чести и достоинства, — сообщили NewsVo в пресс-службе судов Вологодской области. 

Факт неприличного высказывания в адрес пользователя в судебном заседании вологжанка подтвердила, принесла извинения.  

— Указала, что ранее с Ш. лично не была знакома, оскорбить его намерения не имела, личной неприязни к нему нет. Ее высказывания были адресованы пользователю, который с ноября 2020 года по настоящее время публично, используя сеть Интернет, в ее адрес как пользователя и адрес членов ее семьи также высказывает оскорбления, от которых она испытала нравственные страдания и проходила медицинское лечение. Вышеуказанные выражения, по мнению Охотниковой, подразумевают литературные образы, — говорится в материалах дела. 

Мировой судья назначил Татьяне Охотниковой наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

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Тэги: журналисты, оскорбления, штрафы

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