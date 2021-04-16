Жительница Грязовца украла 120 тысяч рублей из квартиры знакомой в Вологде

В Вологде полицейские раскрыли кражу 120 тысяч рублей из квартиры 34-летней местной жительницы.

Накануне она отмечала праздник со знакомыми и, когда алкоголь закончился, предложила угостить всех за свой счёт. За деньгами они все всей компанией заходили в её квартиру. Подозреваемой оказалась 34-летняя ранее судимая собутыльница потерпевшей из Грязовца. Женщину задержали, и на допросе она рассказала, что видела, где пострадавшая прячет деньги.

«Позже, выбрав удобный момент, женщина поднялась в квартиру потерпевшей, дверь которой была не заперта, и забрала все деньги в сумме 120 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о её аресте.