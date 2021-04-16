Эпидемиолог рассказала, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и зачем нужно прививаться

16.04.2021 [Общество]

Весь мир столкнулся с пандемией, и сейчас часто говорят о пользе вакцинации. В свое время именно прививки защитили человечество от таких серьезных заболеваний, как корь и полиомелит. Тем не менее, в последние десять лет заметно увеличилось количество людей, которые выступают против любых прививок.

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году назвала отказ от прививок главной угрозой человечества. По данным ВОЗ, такое поведение может спровоцировать вспышки многих предотвратимых серьезных заболеваний, о которых человечество почти забыло.

Самые важные вопросы о вакцинации, в том числе о прививках от коронавируса, NewsVO задал главному внештатному эпидемиологу Вологодской области Татьяне Кургановой.

Татьяна Курганова. Фото с сайта правительства Вологодской области. 

К чему может привести отказ от прививок?

Непривитой человек при встрече с возбудителем инфекции может заболеть в любой момент любой из «управляемых» инфекций и стать источником заболевания для своих родных и близких. Кроме того, непривитой человек может заболеть в тяжелой форме, с развитием осложнений вплоть до летального исхода.

Какие болезни были побеждены с помощью вакцин?

Полностью побежден вирус натуральной оспы.

Какие болезни станут чаще встречаться, если не вакцинироваться?

Все инфекции, против которых проводится массовая иммунизация населения страны в рамках национального календаря профилактических прививок могут вернуться, если отказаться от вакцинации. Это полиомиелит, дифтерия, корь, эпидемический паротит, туберкулез, краснуха и прочее.

А может, какие-то уже вернулись, что говорит статистика, в том числе и по Вологодской области?

В настоящее время в регионе поддерживается регламентированный санитарным законодательством уровень вакцинации населения, в том числе детей, против инфекций, «управляемых» средствами специфической профилактики (не менее 95 % в декретированных возрастах), поэтому на протяжении нескольких лет в области не регистрируются случаи дифтерии, кори, эпидпаротита, полиомиелита, острого вирусного гепатита В у детей. 

В России идет массовая вакцинация от CОVID-19, Россия в лидерах по производству вакцин от коронавируса.  В стране несколько видов вакцин. Какая между ними разница, как выбрать вакцину?

Сейчас в стране зарегистрировано официально три наименования вакцины против новой коронавирусной инфекции. 

Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» относятся к одному поколению вакцин, различаются только температурными условиями хранения. Первая должна храниться при минус 18 градусах, вторая – от плюс 2 градусов до плюс 8. У них разные производители. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» вводится с интервалом 21 день, «ЭпиВакКорона» - с интервалом 14-21 день.

Вакцина «КовиВак» отличается от двух указанных выше вакцин тем, что вводится двухкратно с интервалом 2 недели.

Многие боятся делать прививку от коронавируса. Основной страх из-за того, что вакцина недавно изобретена и не прошла должных испытаний. Чего стоит и чего не стоит бояться при вакцинации от коронавируса?

Эффективность и безопасность зарегистрированных в Российской Федерации вакцин против коронавируса доказана в клинических испытаниях.

Какие реакции могут возникнуть на прививку от коронавируса в норме? От чего зависит то, как человек перенесет прививку?

Часто после прививки встречаются жалобы на боль и уплотнение в месте инъекции, может быть головная боль и повышение температуры тела. Перед прививкой обязательно осматривает врач – измеряет температуру, узнает, есть ли аллергия на лекарства. Особой подготовки к вакцинации не требуется. Не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

На весь период иммунизации необходимо остерегаться заражения новой коронавирусной инфекцией, соблюдать правила личной и общественной гигиены, избегать посещения массовых мероприятий и изолированных помещений с большим количеством людей, применять масочный режим, не употреблять лекарств, которые подавляют иммунную систему.

Кому противопоказана вакцина от коронавируса?

Людям с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, с острыми заболеваниями, либо обострением хронических болезней, беременным и кормящим женщинам. Также противопоказано делать прививку лицам до 18 лет.

Какие прививки надо делать людям на протяжении всей жизни, и как следить за этим? В детском возрасте обычно за вакцинацией следит педиатр, а взрослому как узнать, необходимо или нет ему делать прививку и когда?

В Российской Федерации прививки населению проводятся в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям в соответствии с приказом Минздрава России № 125н от 21 марта 2014 года.

Обязательно проведение прививок с момента рождения против вирусного гепатита В и туберкулеза (начиная с роддома), затем детей прививают против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи, против гемофильной и пневмококковой инфекций, гриппа.

Для взрослых обязательно наличие прививок против вирусного гепатита В - до 55 лет, кори - до 55 лет, краснухи -девушки и женщины до 25 лет. От дифтерии и столбняка обязательна ревакцинация каждые 10 лет, против гриппа-  ежегодно для тех, кто находится в контингенте риска. 

 

Тэги: здравоохранение

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