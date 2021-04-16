Череповчанка сдала в металлолом машину знакомого и потратила вырученные деньги

16.04.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу автомобиля 46-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что продал свой ВАЗ-2114 знакомой за 70 тысяч рублей, но та не смогла поставить её на учёт из-за ограничений судебных приставов.

«По обоюдной договоренности сделка была расторгнута. Заявитель вернул деньги банковским переводом, а автомобиль попросил оставить на стоянке», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Когда потерпевший не обнаружил машину в условленном месте, знакомая предположила, что её могли увезти на штрафстоянку.

«В ходе работы по заявлению сотрудники уголовного розыска выяснили, что спецслужбами автомобиль не эвакуировался и на спецстоянках не содержится. Позже оперативники установили, что разыскиваемый транспорт был сдан в один из пунктов приема металлолома, а сдавала имущество та самая покупательница», — также говорится в сообщении

36-летняя подозреваемая признала вину и рассказала, что сдала автомобиль в металлолом в связи с финансовыми трудностями. Вырученные деньги она потратила. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, автомобиль, металлолом, уголовное дело

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