В Вологде открылась межрегиональная выставка туристского сервиса «Ворота Севера»

16 апреля в «Русском доме» Вологды открылась межрегиональная выставка туристского сервиса «Ворота Севера». В областную столицу приехали представители 12 регионов России.

Свой туристический потенциал в рамках выставки презентует и Вологодская область: представлено более 300 различных туристских и экскурсионных маршрутов.

— Туризм — это уже не только направления и маршруты, но и сувениры. В этом направлении Вологодчина богата на таланты. Валентина и Евгений Коменковы представили детские игрушки, сделанные своими руками. Сначала семейная пара открыла магазин игрушек, затем они поняли, что хотят создавать их сами. Евгений изготавливает игрушки на станках: вырезает, шлифует, склеивает детали. Валентина вдыхает жизнь в деревянные изделия. На машинке появляется лобовое стекло, знак в виде красного плюса. От настоящей скорой помощи не отличить. Игрушка оживает на глазах, — написал в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.