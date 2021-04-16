В пяти районах Вологодской области 18 апреля пройдут выборы

Депутатов городских и сельских поселений будут выбирать 18 апреля в пяти районах Вологодской области.

Так, в Вожегодском районе состоятся дополнительные выборы депутатов совета Вожегодского городского поселения по избирательному округу № 1 и по избирательному округу № 2. В Междуреченском районе пройдут дополнительные выборы депутатов совета сельского поселения Ботановское третьего созыва. В Пельшемском сельском поселении Сокольского района будут выбирать депутатов поселения по многомандатному избирательному округу. В Тотемском районе состоятся дополнительные выборы депутатов совета муниципального образования «Мосеевское» по Мосеевскому трехмандатному избирательному округу № 1, Середскому двухмандатному избирательному округу № 3. Также состоятся выборы депутатов совета муниципального образования поселок Чагода по пятимандатному избирательному округу № 1.

Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00, в нем смогут принять участие более семи с половиной тысяч избирателей.