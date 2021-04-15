Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» 25 апреля встретятся с фанатами

Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» встретится со своими болельщиками. Такие встречи традиционно устраивают в конце сезона, чтобы подвести его итоги и пообщаться.

Всех желающих поговорить с командой клуб ждет в воскресенье, 25 апреля, во дворце спорта «Вологда». Начало в 18:00 в конференц-зале на втором этаже.

Ранее NewsVo сообщал, что «Вологда-Чеваката» завершила сезон. В начале апреля вологжанки во втором матче 1/4 финала Суперлиги 1, играя дома, уступили баскетбольному клубу «Самара» со счетом 59:68. Тем самым "пчелки" уступили соперникам в серии до двух побед 0:2.