Эксперт рассказала, что банки могут повышать ставки по уже выданным ипотечным кредитам

Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская в интервью агентству Regnum рассказала, что банки могут повышать ставки по уже выданным ипотекам. Соответствующая возможность, как правило, предусмотрена кредитным договором.

Как отметила эксперт, ипотека в России в настоящее время действительно дешевая, но стоимость недвижимости слишком высокая.

«При такой стоимости даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж слишком высокий. Причем важно помнить, что банк — не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру», — предупредила Абрамовская.

По ее словам, большинство ипотечных договоров содержат пункт, позволяющий банкам в одностороннем порядке увеличивать процент в случае роста ключевой ставки. При этом обязательно уведомить заемщика, взявшего кредит, об изменении условий. «В этом случае ежемесячный платеж вырастет существенно. И это будет уже проблема только заемщика», — подчеркнула консультант.