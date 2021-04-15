Прямые поезда свяжут Череповец с Анапой и Адлером летом

15.04.2021 [Общество]

В сезон отпусков прямые поезда свяжут Вологодскую область с черноморскими курортами. В связи с увеличенным спросом Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») назначает поезда до Адлера и Анапы.

Так, поезд № 284/283 Череповец — Анапа будет отправляться из Череповца 10, 16, 30 июня, 6, 12, 18, 24 июля, 11, 17, 29 августа, 4, 11, 17 сентября. Отправление из Анапы назначено на 12, 18 июня, 2, 8, 14, 20, 26 июля, 13, 19, 31 августа, 6, 13, 19 сентября.

Поезд № 282/281 Череповец — Адлер назначен отправлением из Череповца 26, 28, 31 мая, с 1 по 7 июня — по нечетным числам, с 9 июня по 19 сентября — ежедневно, 21, 22, 24, 25, 27, 28 сентября и 3, 10 октября. В обратном направлении он будет отправляться 28, 30 мая, 2 июня, с 3 по 9 июня — по нечетным числам, с 11 июня по 21 сентября — ежедневно, 23, 24, 26, 27. 29, 30 сентября, 5, 12 октября.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов можно получить на сайте РЖД.

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