Власти США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

«Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства», — говорится в сообщении.

Известно, что в санкционный список попал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, который, по оценке Вашингтона, курировал деятельность прокремлевских СМИ, направленную на создание внутриполитической напряженности в США «путем дискредитации избирательного процесса в США в 2020 году».

Кроме того, США вышлют из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона называет представителями российской разведки. Американским банкам с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в «черный список» за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом. По данным Белого дома, эти компании попали в санкционный список «за операции в технологическом секторе экономики Российской Федерации», пишет «Интерфакс».