На проходных «Северстали» в Череповце вновь заработают алкотестеры

На контрольно-пропускных пунктах «Северстали» в Череповце собираются вновь включить алкотестеры. Это связано с ростом количества сотрудников, пойманных пьяными на рабочем месте.

— С начала года в состоянии алкогольного опьянения выявлено 98 сотрудников подрядных организаций и 6 работников из числа собственного персонала. Допустимо ли это? Конечно нет. В связи со сложившейся ситуацией мы готовимся к включению алкотестеров, о сроках сообщим позже, — сообщил на своей странице на своей странице в соцсети Евгений Виноградов — гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Ранее NewsVo сообщал, что алкотестеры на проходных были отключены в марте прошлого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При этом сотрудники охранных предприятий проводили визуальный контроль и выборочные проверки на содержание алкоголя в выдыхаемых парах.