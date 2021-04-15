На проходных «Северстали» в Череповце вновь заработают алкотестеры

15.04.2021 [Общество]

На контрольно-пропускных пунктах «Северстали» в Череповце собираются вновь включить алкотестеры. Это связано с ростом количества сотрудников, пойманных пьяными на рабочем месте. 

— С начала года в состоянии алкогольного опьянения выявлено 98 сотрудников подрядных организаций и 6 работников из числа собственного персонала. Допустимо ли это? Конечно нет. В связи со сложившейся ситуацией мы готовимся к включению алкотестеров, о сроках сообщим позже, — сообщил на своей странице на своей странице в соцсети Евгений Виноградов — гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Ранее NewsVo сообщал, что алкотестеры на проходных были отключены в марте прошлого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При этом сотрудники охранных предприятий проводили визуальный контроль и  выборочные проверки на содержание алкоголя в выдыхаемых парах. 

Тэги: пьянство

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