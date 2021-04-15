26-летний череповчанин украл из магазина упаковку шоколада в подарок маме и бабушке

15.04.2021 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк 26-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хищение из супермаркета.

7 марта 2021 года он вынес из магазина упаковку из десяти шоколадок стоимостью больше 1400 рублей. В суде он признал вину и раскаялся.

«Пояснил, что украденный шоколад подарил маме и бабушке на 8 Марта. Почему сам не купил подарки, не знает. Ущерб магазину он не возместил, но выводы для себя сделал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ему назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: супермаркеты, мелкое хищение, штраф, 8 марта

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