26-летний череповчанин украл из магазина упаковку шоколада в подарок маме и бабушке

В Череповце суд привлёк 26-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хищение из супермаркета.

7 марта 2021 года он вынес из магазина упаковку из десяти шоколадок стоимостью больше 1400 рублей. В суде он признал вину и раскаялся.

«Пояснил, что украденный шоколад подарил маме и бабушке на 8 Марта. Почему сам не купил подарки, не знает. Ущерб магазину он не возместил, но выводы для себя сделал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ему назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.