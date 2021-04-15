В Череповце охранник нашёл во дворе здания организации пакетик с наркотиком

15.04.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении и употреблении наркотиков.

«В дежурную часть УМВД России по г. Череповцу поступило сообщение от работника частного охранного предприятия. Мужчина рассказал, что при обходе обслуживаемой территории здания, расположенного на улице Судостроительной, нашел полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Исследование показало, что в пакетике находится синтетический наркотик общей массой 0,51 грамма. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что свёрток выронил задержанный, когда доставал что-то из кармана. Он пояснил, что купил вещество в интернете для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы. Охранника поблагодарили за бдительность и активную гражданскую позицию.

Тэги: наркотики, ЧОП, уголовное дело

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