О космонавтах на вологодской земле расскажет виртуальный выставочный проект

Виртуальный выставочный проект «Космонавты на земле вологодской» заработал на сайте Вологодского государственного музея-заповедника.

Проект посвящён 60-летию пилотируемой космонавтики. В нём собраны документы, касающиеся пребывания на Вологодчине в 1965 году космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Многие документы публикуются впервые.

– Ознакомиться с документами можно через интерактивную карту маршрута космонавтов по вологодской земле, каждая точка которой является ссылкой на галерею документов. Отдельно можно «перелистать» страницы музейного фотоальбома , который запечатлел самые яркие моменты путешествия космонавтов по области, – говорится на странице проекта.

Работали над созданием проекта сотрудники Вологодского музея-заповедника совместно с сотрудниками Вологодского областного архива новейшей политической истории.

– Мы запустили отличный проект – публикацию архивных документов. Это то, над чем я работала почти полгода. И это то, что отвечает всем моим человеческим устремлениям: доступности фондов, цифровизации знаний, объединению учреждений в работе, тематически удобному ресурсу, красивому дизайну в оформлении. Могу с гордостью сказать, что это «и мой проект тоже». Спасибо коллегам за готовность работать. Вглядываясь в звёздное небо, мы вглядываемся в себя. А это так полезно, – написала по этому поводу в своём блоге сотрудник музея Нина Смелкова.