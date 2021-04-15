О космонавтах на вологодской земле расскажет виртуальный выставочный проект

Виртуальный выставочный проект «Космонавты на земле вологодской» заработал на сайте Вологодского государственного музея-заповедника.
Проект посвящён 60-летию пилотируемой космонавтики. В нём собраны документы, касающиеся пребывания на Вологодчине в 1965 году космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Многие документы публикуются впервые.
– Ознакомиться с документами можно через интерактивную карту маршрута космонавтов по вологодской земле, каждая точка которой является ссылкой на галерею документов. Отдельно можно «перелистать» страницы музейного фотоальбома, который запечатлел самые яркие моменты путешествия космонавтов по области, – говорится на странице проекта.
Работали над созданием проекта сотрудники Вологодского музея-заповедника совместно с сотрудниками Вологодского областного архива новейшей политической истории.
– Мы запустили отличный проект – публикацию архивных документов. Это то, над чем я работала почти полгода. И это то, что отвечает всем моим человеческим устремлениям: доступности фондов, цифровизации знаний, объединению учреждений в работе, тематически удобному ресурсу, красивому дизайну в оформлении. Могу с гордостью сказать, что это «и мой проект тоже». Спасибо коллегам за готовность работать. Вглядываясь в звёздное небо, мы вглядываемся в себя. А это так полезно, – написала по этому поводу в своём блоге сотрудник музея Нина Смелкова.