Узнать о том, какие социальные услуги семьи Вологды могут получить бесплатно, можно 17 апреля

Подробно узнать о том, какие социальные услуги можно получать на безвозмездной основе, семьи Вологды смогут в ближайшую субботу.

17 апреля в Территориальном центре социальной помощи семье и детям пройдёт день открытых дверей.

– 17 апреля с 10 до 15 часов по адресу: г. Вологда, ул. Энгельса, д. 61 вологжане смогут проконсультироваться по вопросу организации отдыха и оздоровления детей, получить консультацию юриста, зарегистрироваться на портале Госуслуг и принять участие в ярмарке «Копеечная цена», – сообщает социально-информационный центр «Добрая Вологда».

Помимо этого, в программе дня открытых дверей: игровые площадки и мастер-классы для детей, презентация программ групповой и индивидуальной работы с детьми и подростками, в том числе детьми-инвалидами, а также консультации по вопросам временного трудоустройства подростков.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону (8172) 54-44-28, на сайте территориального центра и в его группе в социальной сети.

