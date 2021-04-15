60-летний вологжанин получил 1,5 года колонии за то, что ударил племянника ножом

В Вологде суд огласил приговор 60-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 34-летнего племянника. Изначально мужчину обвиняли в покушении на убийство, но, с учётом обстоятельств деяния, суд переквалифицировал обвинение.

Инцидент произошёл в их общей квартире на улице Пионерской 14 августа 2020 года. Потерпевший зашёл в комнату к сильно пьяному дяде и стал с ним ругаться. В ходе ссоры обвиняемый восемь раз ударил племянника ножом, причинив, в том числе серьёзное проникающее ранение спины.

«Пострадавший оказал активное противодействие и выбрался из квартиры. Позднее он был доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 1,5 лет колонии общего режима.