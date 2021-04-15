74 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 74 новых случая коронавирусной инфекции, 71 человек выздоровел, трое умерли. Такие данные 13 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 43 910 пациентам. Большая часть из них — 40 918 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 948 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что 87 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса дополнительно развернуты в Вологодской области. Их общее количество увеличилось до 171 пункта.