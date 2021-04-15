На Октябрьском мосту в Череповце заметили потерявшегося дошкольника

В Череповце полицейские доставили в отделение потерявшегося 6-летнего мальчика. Он бежал по Октябрьскому мосту и был одет в шорты и майку. Его заметили благодаря камерам системы «Безопасный город».

«Спустя некоторое время в полицию города поступила информация, что в одном из дошкольных учреждений потерялся ребенок 2014 г. р., одетый в шорты и майку», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

В отделение пригласили родителей «потеряшки» и работников дошкольного учреждения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее newsVO сообщал, что 16 марта в Череповце 6-летний мальчик ушёл в футболке и шортах из детского сада на улице Вологодской.