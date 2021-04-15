Дело об убийстве сотрудницы водоканала в Череповце передано в суд

Житель Череповца, которого обвиняют в убийстве сотрудницы городского водоканала, предстанет перед судом. Как ранее сообщал NewsVo, тело 50-летней женщины со следами побоев было обнаружено в помещении станции очистных сооружений МУП «Водоканал» в Домозеровском сельском поселении 18 июля прошлого года.

Следователи изъяли следы преступления с места происшествия и задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в нападении на потерпевшую. По версии следствия, в тот день мужчина в очередной раз пришел на предприятие в поисках бывшей сожительницы и поссорился с ее подругой, которая его стала выгонять. В ходе конфликта в гневе он напал на 50-летнюю женщину.

- Устанавливая события произошедшего, следствие пришло к следующему. В период с 23 часов до 02 часов 20 минут ночи 18.07.2020 обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и наркотических средств, в поисках бывшей сожительницы незаконно через ограждение прошел на территорию и через открытое окно проник во внутренние помещения воздуходувной станции, где в тот момент на рабочей смене находилась в одиночестве потерпевшая, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, в ходе ссоры женщина ударила незваного гостя эмалированных ведром по голове. Тогда он стал жестоко избивать ее, причинив тяжёлую тупую травму головы с множественными ушибленными ранами и кровоподтёками, закрытую тупую травму грудной и брюшной полости с множественными двухсторонними переломами рёбер и кровоподтёками, а также разрывом внутренних органов. Обвиняемый также похитил золотую сережку погибшей, ее мобильник и мобильный телефон предприятия, который был при женщине. С похищенным он с места происшествия скрылся.

После задержания череповчанин отказался давать показания по делу, весь период следствия провел под стражей. Материалы дела об убийстве переданы в суд.