В Кузино Великоустюгского района подожгли восьмиквартирный дом

15.04.2021 [Происшествия]

В поселке Кузино Великоустюгского района в ночь на 15 апреля произошел пожар в восьмиквартирном деревянном жилом доме. Сигнал поступил около полуночи, общая площадь пожара составила 336 квадратных метров. В тушении участвовали 15 пожарных и пять единиц техники. 

— В поселке Кузино имеется свой отдельный пост противопожарной службы Вологодской области. Они и прибыли первыми на этом пожаре, с Устюга дорога только в объезд около 250 км. На помощь вологодским огнеборцам прибыли пожарные из Кировской области в соответствие с соглашением, — сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

Сейчас возгорание ликвидировано, идет проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет. Известно, что в доме проживали семь человек. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, однако эта версия проверяется. 

Как ранее сообщал Newsvo, проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки в Устюге, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет, при этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге.  В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. В межсезонье людей перевозят судна на воздушной подушке. 

Есть еще один вариант - ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги. Весной после закрытия ледовой переправы некоторые жители заречной стороны переходят реку по льдинам, рискуя жизнью. Власти заявили, что мост в Кузино строить не будут, так как это экономически невыгодно и неэффективно.

Тэги: пожар

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