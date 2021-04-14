Житель Вологодского района получил три года колонии за то, что ударил собутыльника ножом

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Вологодского района, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника, опасного для жизни потерпевшего. Изначально его обвиняли в покушении на убийство, но в его действиях не нашли состава указанного преступления.

Как установлено судом, инцидент произошёл в посёлке Федотово вечером 2 июня 2020 года. Мужчины выпивали и поссорились.

«Подсудимый сходил домой за кухонным ножом и попытался ударить собутыльника в грудную клетку. Однако тот уклонился, убежал от подсудимого и скрылся в магазине. Когда он оттуда вышел, подсудимый нанес ему удар в левую половину грудной клетки. Рана по заключению эксперта повлекла за собой тяжкий вред здоровью потерпевшего», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый признал вину и пояснил, что в тот день получил аванс и зашёл к потерпевшему выпить. После застолье продолжилось в компании их общих знакомых на полянке около одного из домов. В какой-то момент между ними произошла ссора, обвиняемый получил от потерпевшего удар по лицу, потерял сознание, а очнувшись, обнаружил пропажу денег из кошелька.

«Он просто хотел разобраться в ситуации, не хотел тыкать потерпевшего ножом, если бы тот не стал его бить. Позже он заглаживал причиненный потерпевшему вред, приносил извинения, навещал в больнице, покупал фрукты, лекарства, звонил, беспокоился о состоянии здоровья, передавал деньги, помогал делать ремонт», — также говорится в сообщении

Отменив мужчине имевшийся у него условный срок, суд назначил ему наказание в виде трёх лет и одного месяца колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.