Председателем совета ветеранов Вологодской области избрана Надежда Тихомирова

Директор Духовно-просветительского центра «Северная Фиваида» Надежда Тихомирова 14 апреля единогласно избрана председателем областного совета ветеранов.

«Я хорошо понимаю возложенную ответственность, так как авторитет ветеранских организаций в регионе колоссальный. Считаю, что нужно объединить усилия с органами государственной власти для сохранения уровня стабильности в обществе и улучшения жизни. Вместе нужно работать над решением возникающих проблем, в конструктивном диалоге. И ветераны, которые обладают достаточным жизненным опытом, это способны понять и транслировать подрастающему поколению, – сказала Надежда Тихомирова.