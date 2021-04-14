Еловые доски незаконно поставляли в Эстонию, оформляя фиктивные документы через Вологодский таможенный пост

Санкт-Петербургская таможня возбудила четыре уголовных дела из-за незаконного перемещения через таможенную границу досок еловых и березовых.

— В результате проведенных оперативных мероприятий выявлено, что недобросовестный участник внешнеэкономической деятельности незаконно экспортировал в Эстонию лесоматериалы путем недостоверного таможенного декларирования на Вологодском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни, — сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Рыночная стоимость досок, контрабандой вывезенных за пределы России, составила 45,3 миллиона рублей, общий объем — более 4600 м³.

Проверка показала, что российское ООО заключало с компаниями из Эстонии в 2015–2017 годах внешнеторговые контракты на поставку российских товаров лесоперерабатывающего комплекса. При этом в таможенный орган были представлены фиктивные документы, в которых сообщались недостоверные сведения о сделке с товаром и ее условиях, о продавце и производителе товара.

Обстоятельства преступления устанавливаются.