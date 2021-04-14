В Бабаевском районе подсобный рабочий в течение месяца выносил имущество из дома нанимателя

В Бабаевском районе полицейские раскрыли кражу из дома жителя деревни Андроново. Дочь потерпевшего пояснила, что неизвестные похитили электрический рубанок, блендер, мясорубку, планшет и золотую цепочку. Сумму ущерба оценили в 50,5 тысяч рублей.

Эксперты не обнаружили на месте происшествия следов взлома. Подозреваемым в краже оказался 34-летний местный житель, которого заявительница наняла за несколько месяцев до инцидента в качестве подсобного рабочего.

«Мужчина занимался домашним хозяйством и проживал в доме потерпевшего. В ходе беседы с оперативниками задержанный признался, что в течение месяца выносил и продавал вещи, а вырученные деньги тратил на алкоголь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.