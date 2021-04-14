В Череповце ищут свидетелей драки у ресторана на Советском проспекте

В Череповце полицейские ищут свидетелей и очевидцев драки между тремя мужчинами у ресторана «Кружечка» на Советском проспекте, 119А, которая произошла в ночь с 12 на 13 апреля. Двое из них напали на третьего.

«Обладающим какой-либо информацией по данному факту необходимо обращаться по телефону: 8-953-515-67-32, либо телефону дежурной части 8 (82-02) 67-11-11», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Также просят откликнуться владельцев машин с видеорегистраторами, которые находились на месте происшествия с 23:45 до 00:10.