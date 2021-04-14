Десятки бесплатных мероприятий на тему космоса пройдут в Вологде в рамках акции «Библионочь»

Ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» пройдёт в Вологде 24 апреля. Сотрудники библиотек подготовили к этому дню квесты, конкурсы, мастер-классы, игры и выставки. Все мероприятия «Библионочи» в этом году посвящены теме космоса. Вход свободный.

Помимо этого, 23 апреля акция «Библиосумерки» пройдёт в областной библиотеке для слепых по адресу: Вологда, Чернышевского, 78. В программе: демонстрация онлайн фильма с тифлокомментариями «Гагарин»; квест игра для юных читателей библиотеки «Космическое путешествие» с проведением мастер-класса, а также будет организована фотозона.

Программа мероприятий «Библионочи» в Вологде 24 апреля

17:30 – 19:00 Экскурсия по городу «Космонавты на Вологодчине», посвящённая космической истории Вологды. Проводится совместно с бюро экскурсий «Вокруг да около». Участие по предварительной записи: (8911)-510-73-94

Площадки основного здания областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, М. Ульяновой, 1

1 этаж:

19:00-19:20 Торжественное открытие Всероссийской акции Библионочь – 2021 «Книга — путь к звездам!» (холл 1 этажа)

19:30 и 20:30 Космический детектив «Прекрасное далёко» (квест-игра) (зал № 1)

19:30-22:00 Площадка «Человек, шагнувший к звёздам» (зал № 2):

Фотозона «Невесомость»,

Квиз «Знаете, каким он парнем был?!»,

Космическое лото «Юрий Гагарин».

19:30-21:00 Скетч-рисунок «Звёздный портрет». Работа фешн-художника Евгении Трофимовой на заказ (холл 1 этажа)

2 этаж:

19:30-22:00 Площадка «Люди в чёрном» (зал № 5): викторины, конкурсы, мастер-класс по изготовлению инопланетных масок.

19:30-20:00 Экскурсия по историческому уголку «Звёздные годы библиотеки» (галерея 2 этажа)

3 этаж:

19:30-20:30 - Стойка регистрации на Марс «Войди в историю Марса». Бронирование билетов для отправки личных данных на «красную планету» (зал каталогов)

19:30-21:30 - Мастер-классы (зал каталогов):

роспись пряников «Космически вкусно»

изготовление закладок «Капитаны межпланетных кораблей»

19:30-21:30 - Астрологический прогноз от космоведуньи Татьяны Звёздной (зал каталогов)

19:30-22:00 - Фотозона «Вселенная «Звёздных войн» (зал каталогов)

19:30 и 20:30 - Игра-квест «Малое космическое путешествие» (зал каталогов)

19:30-22:00 - Выставки (зал каталогов):

метеоритов «Небесные камни»,

книг «Шагнувшие к звёздам».

19:30-22:00 - Площадка «Звёзды, космос и не только» (зал редких книг):

Час вопросов и ответов «Есть ли жизнь на Марсе?»;

Встреча с удивительным «Вологодские губернские аномалии: архивные разыскания и находки»;

Композиция «Полет Гагарина глазами вологжан»;

Выставка книг редкого фонда «Астрономия для любознательной публики».

19:30-22:00 - Краеведческий эрудицион «Знай наших». Викторина на тему «Вологжане и космос» (зал каталогов)

19:30-20:45 - Площадка «Луна 2121». Торжественные мероприятия к юбилею освоения Луны: как это было (зал № 14)

20:45-21:30 - Литературный марафон «Слова, как звёзды». Чтение отрывков из художественных произведений на иностранных языках (зал № 14)

19:30-22:00 - Площадка «Затерянные во Вселенной» (конференц-зал):

Квест-игра «Лабиринт Космотавра»,

Концерт «Тоска по Земле»,

Игра «Космическое болото»,

Мастер-класс по рисованию «Шиворот-навыворот»,

Конкурс «Построй созвездие».

19:30-20:45 Площадка «Робототехника и компьютерные технологии». Презентация роботов и возможностей 3D-принтера с мастер-классом (зал № 12)

21:00-22:00 Литературная гостиная «Космос на страницах книг в художественной литературе» (зал № 12)

Филиал областной библиотеки (Конева, 6)

17:00-18:00 - Космический квест с мастер-классом «Незнайка на Луне»

18:30-19:00 - Семейная интеллектуальная игра «Звёздный час»

19:00-20:00 - «Вселенная песни»: выступление образцового детского коллектива студии эстрадного искусства «Чудетство» МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Вологды

20:00-21:00 - Космодискотека

Вход свободный.

(6+)

Городская библиотека №6 по адресу: Вологда, Пролетарская, 73

16.00 Творческая мастерская «Путешествие в космос». Вы хотите открыть свою планету в Солнечной системе? Мы вместе создадим яркий и красочный космический мир! (6+)

18.00 БиблиоКвиз «Космические хроники». Это интеллектуальная игра с интересными вопросами о космосе и книгах. Регистрируйте свою команду на игру на странице библиотеки и приходите играть. Количество участников в команде – 4-5 человек. (14+)

Количество мест на мероприятия в библиотеке №6 ограничены. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, по номеру телефона: (8172) 72-01 -79.

Центр писателя Белова по адресу: Вологда, Щетинина, 5.

18.00 — 18.25. «Мгновения легендарной жизни» фоторассказ о Ю. Гагарине (12+)

18.30 —18.45. «Василий Белов и Юрий Гагарин: история одной фотографии» (12+)

18.50 — 19.10. «Земля в иллюминаторе» музыкальная викторина (12+)

19.40 — 20.00. «Космическая еда» библиокафе (От крестьянской еды до космической) (6+)

20.10 — 22.00. «Первый в космосе» художественный видеосалон (16+)

18.00— 21.00. «Три. Два. Один. Старт» мастер-класс (6+)

Отдел обслуживания центральной городской библиотеки по адресу: Вологда, Панкратова, 75

«108 минут в космической библиотеке» квест (12+)

«Покорители космоса» фотозона и книжная выставка (12+)

Городская библиотека №1 по адресу Вологда, Добролюбова, 32

18.00 — 18.40. «Звездный человек. Юрий Гагарин» культурный диалог у выставки, приуроченной ко Дню космонавтики и 60 – летию со дня полета Ю. А. Гагарина в космос. На выставке будут представлены книги о Ю. Гагарине, фото, воспоминания современников, стихи (12+)

18.40 —19.00. «КосмоЭрудиты» кроссворд (6+)

19.00 —20.30. «Стартуют в космос корабли» семейная интерактивная познавательно – игровая программа, приуроченная к Дню космонавтики и 60 – летию со дня полета Ю. А. Гагарина в космос (об истории освоения космоса).

Городская библиотека №2 по адресу: Вологда, Чернышевского, 91

Загадочный мир космоса (6+): Фотозона «К далёким звездам...», познавательный час, игры, конкурсы, загадки, мастер-класс

Городская библиотека №3 по адресу: Вологда, Пионерская, 32

18.00 начало акции Покорители космоса

18.15 — 18.40. «Путешествие в космос» литературная игра (6+)

18.40 —19.00. «Звёздный сын Земли» медиапрезентация (6+)

19.00 —19.20. «Вперёд к звёздам» викторина (12+)

19.20 — 19.40. «Тайны планет» обзор выставки (12+)

19.40 —20.00. «А вы были на Луне?» час космических задач (12+)

Городская библиотека №4 по адресу: Молочное, Мира, 7

По МЛЕЧному пути (с. Молочное, Комсомольский сквер)

Концерт (Леонид Юдников, Сергей Журавлев, группа «Россы», учащиеся МОУ «Детская школа искусств», МОУ «СОШ №6»)

Звездная викторина «Луноход» космическая игра

Городская детская библиотека №7 по адресу: Вологда, Авксентьевского, 30

18.00. Открытие Библионочи «Созвездие Книги»: «На пути к звёздам»; Фотозона. Фото в скафандре космонавта; «Мы рисуем космос». Творческая выставка рисунков участников и победителей одноименного конкурса (6+)

18.30. «Космическая лаборатория». Экспонаты, которые можно потрогать руками, провести с ними эксперименты и даже взять с собой некоторые из них. (6+)

19.00. «Нескучная Вселенная». Литературная викторина по художественным произведениям, связанным с космической тематикой (6+)

19.20. «Поехали!». Игротека. Мастер-класс по изготовлению поделки.(6+)

20.00 – 21.00 час. «Космический кинозал». Просмотр фрагментов фильмов «Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Большое космическое путешествие»(6+)

Городская библиотека семейного чтения №8 по адресу: Вологда, Трактористов, 5

18.00. Премьера спектакля «Звезда Николая Рубцова» детской театральной студии «Дебют» (6+)

19.00. Виртуальное путешествие «Дорога в космос» + мастер-класс «Космос в банке» (6+) и «Книга как предсказание: фантастический мир, ставший реальностью» аудио-визуальный лекторий по творчеству братьев Стругацких (16+)

20.00. Концерт группы «Асоцильная сеть» (16+)

Городская библиотека №10 по адресу: Вологда, Судоремонтная, 42

Прогулка по Вселенной

18.00 – 20.00. «Вперёд, к звездам!» фотозона (6+)

18.00 –19.30. «Галактика в опасности» семейный квест (6+)

19.00 – 20.00. «Привет, инопланетяне!» мастер-класс (6+)

Городская библиотека №11 по адресу: Вологда. Можайского, 60

Открытие Библионочи с Лилу (6+)

«Млечный путь» изостудия (6+)

«Космические бродилки» квиз (6+)

«Разноцветные Галактики» мастер-класс (6+)

«В космос с Гагариным» библиоквест (6+)

«В космос с Фиксиками» фотозона (6+)

«Наши космические достижения» выставка-досье (16+)

Городская детская библиотека №12 по адресу: Вологда, Текстильщиков, 21

Сны о космосе

18.00. «Космонавтика. Вчера, сегодня, завтра» экскурс в историю (6+)

18.30 – 19.00. Подведение итогов творческого конкурса «Мир науки глазами детей». Награждение победителей.(6+)

19.00 – 20.00. «Большое космическое путешествие» игровая программа (6+)

20.00 – 20.30. Космический танцпол (6+)

20.30. – 21.00 Космический буфет (6+)

Городская библиотека №13 по адресу: Вологда, Тепличный, 4-1

Книжно-космическая Библионочь в Тепличном:

13.00. «Планета в полёте» творческий мастер-класс для детей (6+)

15.00. «Готовы к полёту» квест (для детей) (6+)

18.00. «Своя игра» интеллектуальная игра для взрослых (16+)

Городская библиотека №14 по адресу: Вологда, Кубинская, 13

Интеллектуальная игра в классики «Книжная дорога в космос» 6+

Городская библиотека №15 по адресу: Вологда, Советский проспект, 48

Просто космос!

19.00 – 20.00. «Время первых» концертная программа (6+): о полете Гагарина, игрушках-космонавтах; как полет в космос изменил жизнь советских граждан и выступления музыкантов, чтецов

20.00 – 21.00. «Космос. Мечты. Открытия» спектакль Плэй-бэк театра (6+)

Городская библиотека №17 по адресу: Вологда, Псковская, 9Б

Шаг в космос

19.00. «Примите меня в космонавты» игра (6+)

19.30. «Наш адрес – Солнечная система» научно -научно-популярный интерактив (онлайн) (16+) 2

20.00. «Нужны ли нам звезды» дискуссия (12+)

20.00. «Космос в красках» мастер-класс (6+)

19.00 –21.00. «Космос рядом!» книжная выставка

«С приветом по планетам» вернисаж рисунков (6+)

Городская библиотека №18 по адресу: Вологда, Архангельская, 11

« 60-летию полета в Космос посвящается» книжная выставка(16+)

«Знаете, каким он парнем был» книжная выставка (6+)

18.30 – 19.30. «Звездный конструктор» мастер-класс (6+)

18.30 – 21.00. «Звездная игротека» (12+)

18.30 – 21.00. «Назад в прошлое» техноплощадка ( выставка техники 1960-1980 гг.) (12+)

18.30 –21.00. Фотозона «Навстречу к звездам!» (6+)

19.30 – 20.10. «С Незнайкой на луне» семейная игра-путешествие (6+)

20.20 – 21.00. «Техника кукольной сцены» спектакль- экспромт (6+)

Городская библиотека №19 по адресу: Вологда, Ярославская, 30

Дорога в космос

18.00. Фотозона “Планеты солнечной системы» (6+)

18.05. «Космическая одиссея» презентация книжно-иллюстративной выставки (6+)

18. 20. «Путь к звездам» экспресс- презентация об истории освоения космоса (6+)

19.00. «Если только захотеть можно в космос полететь!» игровая программа (6+)

19.30. «Я видел дневные звёзды» презентация о первом космонавте Ю.А.Гагарине (6+)

20.00. «Космическая ракета «Восход» мастер-класс (6+)

20.30. «Космос далекий и близкий, или Мы рисуем космос» конкурс детских рисунков (6+)

Городская библиотека №20 по адресу: Вологда, Строителей, 10

Краткий исторический экскурс в историю космонавтики, Конкурсы, Космические викторины, Ужин на орбите, Книжная выставка «Наша Вселенная», фотозона «Поехали» (6+)

Городская библиотека №21 по адресу: Вологда, Гагарина, 35

17.00 «Космические сумерки на Гагарина»

«Космос становится ближе» выставка (6+)

«Шаги к звездам» игровая программа (6+)

«Космическая ракета» мастер-класс фотозона

18.00 «Просто КОСМОС» квартирник (16+)