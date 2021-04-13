Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

13.04.2021 [Общество]

Леонид Борткевич, солист вокально-инструментального ансамбля «Песняры», скончался в Минске на 72 году жизни. Прощание с артистом пройдет в четверг, 15 апреля.

Солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича» Вадим Косенко рассказал изданию TUT.BY, что причиной смерти певца стал сахарный диабет.

Борткевич работал с «Песнярами» с 1970 года. Вместе с коллективом он объездил 15 штатов в США, побывал в Каннах. Однако через десять лет он сделал выбор в пользу учебы — оставив коллектив, молодой человек поступил в ГИТИС на факультет эстрадной режиссуры. Последующие девять лет он посвятил сольной карьере, хотя какое-то время играл в ВИА «Мальва». В 1989 году он покинул СССР и эмигрировал со второй супругой, гимнасткой Ольгой Корбут в США. В 2000 году вернулся в республику Беларусь. 

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