Администрация Великого Устюга в суде пыталась доказать, что растущее на тротуаре дерево не мешает пешеходам

Администрация Великого Устюга пыталась через суд признать незаконным предписание ГИБДД, в котором полицейские требовали у чиновников убрать растущее на тротуаре напротив дома № 36 по улице Сахарова дерево.

В иске, направленном в Великоустюгский районный суд, госслужащие написали, что, по их мнению, дерево не относится к понятию постороннего предмета применяемого в п. 5.1.1. ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

— Дерево растет на участке улично-дорожной сети более 20 лет, не препятствует движению пешеходов и автомобилей, не представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, — отмечают в администрации.

Фото из материалов дела

Сотрудники ГИБДД на суде заявили, что проверку проводили после жалоб жителей. Около детского садика «Родничок» из-за растущего на тротуаре дерева жители вынуждены выходить на проезжую часть, что небезопасно.

Из фотографий в материалах дела видно, что дерево растет на тротуаре. Чтобы его обойти, пешеходы вынуждены выходить на дорогу, что противоречит ПДД РФ.

— Суд пришел к выводу, что растущее на тротуаре дерево препятствует движению пешеходов и транспортных средств, представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, а также может являться причиной возникновения ДТП, в связи с чем его следует отнести к понятию «посторонний предмет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В удовлетворении иска о признании предписания незаконным чиновникам было отказано.