В России могут перестать работать платежные системы Visa и MasterCard

Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ. Такую вероятность не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем. В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — цитирует слова Пескова «Интерфакс».

Лучший способ хеджирования таких рисков, продолжил он, — это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», то есть «систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела» и так далее. Так, Песков сказал, что система "Мир" в будущем будет использоваться и в других странах.