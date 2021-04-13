Житель Череповца отправил мошенникам 68 тысяч рублей задатка, желая купить грузовик

34-летний житель Череповца стал жертвой мошенников. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже грузовика МАН, который якобы находился в Перми. Связавшись с продавцом, он договорился о покупке машины за 485 тысяч рублей. В дальнейшем он получил от собеседника копии документов на машину, поэтому был уверен, что общается с её владельцем.

«Вологжанин перевел 68 тысяч рублей задатка, собеседник в свою очередь подтвердил получение и сказал, что ждет водителя, который заберет грузовик. Когда водитель вологжанина приехал в Пермь, то его никто не встретил и на связь больше не выходил. Данное обстоятельство побудило потерпевшего обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Сумма ущерба составила около 134 тысяч рублей.