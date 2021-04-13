В Вологде задержали подозреваемого в поджоге двух машин на улице Псковской

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в поджогах Daewoo Matiz и ВАЗ-2112 во дворе дома на улице Псковской, 11 Б. Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в ночь на 4 апреля. Автомобили принадлежат семейной паре — 39-летней женщине и 42-летнему мужчине.

Сыщики обратили внимание на то, что у обеих машин были разбиты стёкла с водительской стороны, а на сиденьях остались следы горючей жидкости. Спустя некоторое время в том же районе сотрудники ГИБДД задержали 34-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. От его одежды пахло гарью.

«Уже на допросе у следователя подозреваемый рассказал, что совершил поджог автомобиля Дэу Матиз, принадлежащего его сестре, и автомобиля ВАЗ-2112, принадлежащего супругу сестры. Сделал это по причине личных неприязненных отношений. Рассказал, что в ту ночь отдыхал в ночном клубе, употребляя алкогольные напитки. Вспомнив о конфликте с сестрой, решил немедленно отомстить. Дома взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, зажигалку и отправился на преступление. Стекло у автомобиля ВАЗ-2112 разбил камнем, у Дэу Матиз локтем, затем облил передние сидения легковоспламеняющейся жидкостью, поджог с помощью зажигалки и попытался скрыться», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.