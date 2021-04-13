В Вологде полицейские при поддержке спецназа провели рейд в кальянной

В заречном районе Вологды полицейские при силовой поддержке отряда спецназа провели рейд в кальянной. Как рассказали newsVO в пресс-службе городского УМВД, на работу заведения в цокольном этаже жилого дома пожаловались представителя общественности, пожелавшие остаться неизвестными.

«В помещении полицейские обнаружили 10 кальянов для курения в сборе, 3 игровые приставки, различный табак для курения. Изъятое имущество направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

На сотрудницу заведения — 21-летнюю вологжанку, работавшую там без официального трудоустройства — составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.