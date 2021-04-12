Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды

12.04.2021 [Происшествия]
Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды

В Вологде 12 апреля около 15.30 на тротуаре возле дома № 48 по улице Ленинградской было обнаружено тело мужчины. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает портал «Город Во». 

— По словам очевидцев, это мужчина среднего возраста, ориентировочно 40 с чем-то лет. На место происшествия выезжали спецслужбы — полиция и следственный комитет. Тело увезли, — говорится в сообщении. 

Причина гибели мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что тело мужчины нашли в Вологде 14 января рядом с остановкой на улице Марии Ульяновой. 

Фото портала Город Во

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