Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды

В Вологде 12 апреля около 15.30 на тротуаре возле дома № 48 по улице Ленинградской было обнаружено тело мужчины. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает портал «Город Во».

— По словам очевидцев, это мужчина среднего возраста, ориентировочно 40 с чем-то лет. На место происшествия выезжали спецслужбы — полиция и следственный комитет. Тело увезли, — говорится в сообщении.

Причина гибели мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что тело мужчины нашли в Вологде 14 января рядом с остановкой на улице Марии Ульяновой.