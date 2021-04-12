Вологжанка на семь лет отправится в колонию за убийство 69-летнего собутыльника

В Вологде суд огласил приговор 31-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве 69-летнего собутыльника.

Инцидент произошёл в квартире потерпевшего. Кроме подсудимой, у него в гостях был сосед. Все трое были пьяны.

«В какой-то момент сосед сделал непристойное предложение молодой женщине, в защиту которой выступил ее знакомый. После небольшой потасовки между мужчинами, сосед ушел. Сразу после этого пенсионер попросил свою знакомую покинуть квартиру», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды

В ответ на это обвиняемая трижды ударила хозяина квартиры ножом и ушла, а тот вскоре скончался на месте происшествия.

Осуждённая признала вину. Ей назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.