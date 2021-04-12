В Санкт-Петербурге двое пожарных пострадали и один погиб при тушении пожара в бизнес-центре

12.04.2021 [Происшествия]

Днем 12 апреля в Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Возгоранию присвоен максимальный — пятый — уровень сложности. Горят четыре этажа по всей площади, обрушились кровля и межкомнатные перекрытия, сообщает «Интерфакс». 

При тушении пострадали двое пожарных, еще один погиб. Из горящей постройки эвакуировали 40 человек.

Городское управление МЧС сообщает, что площадь обрушения составила 1,5 тыс. кв. метров. На месте работает вертолет К-32 с водосливным устройством. Через Октябрьскую набережную проложены магистральные линии, движение транспорта на участке улицы остановлено. К тушению привлечены 347 человек и 69 единиц техники.

Тэги: пожар

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