Череповчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к тепловым сетям

12.04.2021 [Общество]

В Череповце суд привлёк 46-летнего местного жителя к административной ответственности за самовольное подключение к тепловым сетям. В своей квартире на улице Олимпийской он сделал врезку в трубу с горячей водой, обойдя счётчик.

«В судебном заседании мужчина вину признал. Согласно объяснениям, имеющимся в материалах дела, примерно 5 лет назад во время ремонта для теплого пола он сделал врезку к горячему разливу, планировал в ближайшее время оформить все официально, но не успел», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ему назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: штраф
фото пресс-службы судов Вологодской области

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