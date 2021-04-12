Череповчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к тепловым сетям

В Череповце суд привлёк 46-летнего местного жителя к административной ответственности за самовольное подключение к тепловым сетям. В своей квартире на улице Олимпийской он сделал врезку в трубу с горячей водой, обойдя счётчик.

«В судебном заседании мужчина вину признал. Согласно объяснениям, имеющимся в материалах дела, примерно 5 лет назад во время ремонта для теплого пола он сделал врезку к горячему разливу, планировал в ближайшее время оформить все официально, но не успел», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ему назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.