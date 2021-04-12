В Череповце пьяный водитель пытался спрятаться от росгвардейцев в чужом подъезде

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего пьяного водителя.

«Проезжая по ул. Первомайской стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль Шевроле Круз, который передвигался с различной скоростью. Водитель иномарки, увидев патрульный автомобиль, включил функцию световой аварийной сигнализации, а затем вышел из машины и скрылся в одном из подъездов находящегося рядом жилого дома», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Пьяный мужчина стоял на лестничной клетке. Он сказал, что «просто вышел из квартиры», однако не смог указать, из какой. Спустя некоторое время он признался, что был за рулём машины и показал документы. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.