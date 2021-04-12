Прокуратура взяла на контроль вопрос ремонта кровли школы №7 в Вологде

Прокуратура провела проверку сообщений СМИ о протекающей в школе № 7 Вологды кровле. Информация подтвердилась, были выявлены нарушения действующего законодательства, в частности, права школьников на охрану жизни и здоровья.

— Руководителем образовательной организации в адрес Управления образования Администрации города Вологды направлялась информация о выделении денежных средств на проведение ремонтных работ. Вместе с тем надлежащие меры по устранению нарушений законодательства сотрудниками органа местного самоуправления не приняты, — сообщает прокуратура Вологды.

В адрес начальника управления образования Вологды ведомством было направлено представление об устранении нарушений закона. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Ранее NewsVo сообщал, что с марта из-за протечки кровли в школе № 7 Вологды на улице Беляева закрыт четвертый этаж, там не проводят занятия. Кроме того, вода течет по наружным стенам здания, из кладки вываливаются кирпичи.