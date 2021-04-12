В Череповце приезжий, вызывая проститутку, перечислил мошенникам больше 19 тысяч рублей

В Череповце 33-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он рассказал, что приехал в город в командировку, снял квартиру и решил вызвать проститутку. Для этого мужчина нашёл в интернете соответствующее объявление, позвонил по указанному номер. Ему сказали, что для встречи с понравившейся женщиной ему необходимо отправить 500 рублей на указанный номер телефона. Так как у него не было банковской карты, потерпевший отправился в магазин, где нашёл терминал оплаты, чтобы перечислить деньги.

«Мужчина выполнил требование, но собеседница сказала, что он ее неправильно расслышал и необходимо 1500 рублей. Гость Череповца дослал еще 1000 рублей. Общение продолжилось в новом направлении. Собеседница сказала, что сумма должна быть единовременной в размере 1500 рублей, а не частями. Тогда мужчина сделал еще один перевод. Женщина уверяла, что все деньги будут возвращены во время личной встречи», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В дальнейшем злоумышленница убедила его переводить деньги в качестве некой «страховки» для подтверждения его платёжеспособности. Когда общая сумма переводов составила больше 19 тысяч рублей, потерпевший понял, что общается с мошенниками, и сообщил о случившемся в полицию. Он также сказал, что провёл у терминала оплаты в магазине около двух часов.

Возбуждено уголовное дело. Показания мужчины проверяются.