Сокольчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за экстремистский комментарий в соцсети

Суд в Соколе привлёк местного жителя к административной ответственности за экстремистский комментарий в социальной сети. Факт правонарушения выявила прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что мужчина разместил в открытом доступе в социальной сети „Вконтакте“ в сообществе „Сокольские сплетни“ комментарий к одной из записей, размещенных для всеобщего обсуждения.Согласно лингвистическому исследованию данный комментарий по своему содержанию направлен на унижение достоинства человека по признакам происхождения и национальности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области