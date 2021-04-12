Убегая от полицейских, череповчанин выбросил свёрток с наркотиком

В Череповце полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили его у одного из строительных торговых центров. Он качался из стороны в сторону и смотрел в одну точку.

«Заметив стражей правопорядка, мужчина занервничал и попытался скрыться. Убегая, он снял перчатку и вытряхнул из нее содержимое. Гражданина задержали возле автобусной остановки. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили на земле небольшой сверток перемотанный синей изолентой», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В свёртке оказался синтетический наркотик общей массой 1,05 грамма. Мужчина рассказал, что купил вещество в интернете для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.