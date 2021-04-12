В Вологде пожарные дважды за сутки выезжали на тушение квартиры в Осановском проезде

Два пожара произошли за сутки в квартире на первом этаже дома №9 в Осановском проезде в Вологде.

Так, утром 11 апреля загорелась входная дверь в квартиру. Пламя повредило наружную отделку, линолеум, площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

В 1.03 ночи 12 апреля вновь поступил вызов в Осановский проезд, 9. В той же квартире загорелись постельные принадлежности в одной из комнат. Площадь пожара составила пять квадратных метров, в комнате сгорели диван и другая мебель. Из здания пришлось эвакуировать 15 человек, в том числе пять детей. Причиной возгорания в областном УМЧС называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.