Вологодская область готовится к весеннему сезону охоты на боровую и водоплавающую дичь

12.04.2021 [Общество]

Весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь начнётся в Вологодской области в ближайшие дни. По традиции в южных районах области он откроется в последнюю субботу апреля – с 24 апреля. В северных районах – с 1 мая. Продлится сезон 10 дней. При этом, по новым правилам, весенняя охота на селезней уток продлена до 30 дней, если добыча ведется с использованием живой подсадной утки, сообщает пресс-служба Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

К южным районам относятся Бабаевский, Белозерский, Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Сокольский, Усть-Кубинский, Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский районы, а к северным – Бабушкинский, Вашкинский, Верховажский, Великоустюгский, Вожегодский, Вытегорский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сямженский, Тарногский, Тотемский и Харовский районы.

– Открытие весеннего сезона – долгожданное событие для всех охотников. Чтобы радость события не была омрачена неприятностями, необходимо соблюдать правила охоты, технику безопасности при обращении с оружием и противопожарные меры в лесах, – говорит заместитель Губернатора области Михаил Глазков. – За соблюдением природоохранного законодательства и безопасным нахождением в охотничьих угодьях будут следить государственные и производственные охотничьи инспекторы. Сейчас идет проверка готовности техники, формируются рейдовые группы и маршруты. Часть контрольных мероприятий пройдет совместно с Росгвардией и государственной инспекцией по маломерным судам.

Напомним, что за выдачу одного разрешения на территории общедоступных охотугодий придётся заплатить госпошлину в размере 650 рублей и ставку сбора за добычу одного тетерева - 20 рублей, за добычу одного глухаря - 100 рублей. А для получения права на охоту на территории закрепленных охотугодьях, помимо разрешения, нужно приобрести путевку, стоимость которой охотпользователь устанавливает самостоятельно.

За сезон охотник имеет право добыть по одной особи глухаря и тетерева, за день охоты - до трех особей гуся и селезня, вальдшнепа.

Подать заявление на получение разрешения на добычу сейчас можно через Региональный портал государственных услуг. При подаче заявления через этот портал и оплате пошлины за выдачу разрешения в электронном виде предоставляется скидка в размере 30%. 

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