В России могут ввести новый штраф за шины не по сезону

На портале проектов нормативных актов в 2020 году МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В этом перечне, в частности, запрещалась эксплуатация зимой (декабрь, январь, февраль) машин на летних шинах, и летом (июнь, июль, август) — автомобилей на шипованных шинах.

— В проекте указывалась дата вступления в силу — 1 июня. Если бы этот проект был утвержден постановлением правительства, то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали бы наказывать. По старой статье Кодекса об административных правонарушений, а именно по части 1 статьи 12.5 — управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Штраф — 500 рублей, — сообщает «Российская газета».

Однако на данный момент постановление правительства не подписано, а значит, пока достоверно не известно, вступит ли в силу с 1 июня требование к сезонному использованию шин.