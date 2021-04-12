Мошенники предложили жительнице Грязовца сделать прививку за 65 тысяч рублей

60-летняя жительница Грязовца не попалась на удочку мошенников, предложившим ей сделать платную прививку. По словам женщины, ей позвонил представитель медицинского учреждения и сообщил об обнаружении у пациентки инфекции.

— В ходе телефонного разговора собеседник сказал, что необходимо срочно сделать прививку стоимостью 65 тысяч рублей. Данный препарат есть в наличии, а денежные средства необходимо перевести на банковский счет, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Звонившему женщина не поверила и деньги не перевела.