Водитель автомобиля Инфинити погиб в ДТП в Вологде

47-летний водитель автомобиля Инфинити погиб в ДТП, которое произошло около 00:05 11 апреля в Вологде на улице Ленинградской у дома №150.

– По предварительной информации мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем Инфинити, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – опору ЛЭП, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медицинской помощи.

Также в момент аварии в автомобиле находились две женщины 37 и 34 лет. Сообщается, что они пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

