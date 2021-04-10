В Вологде 56-летний мужчина пострадал при пожаре в гараже на улице Петрозаводской

10.04.2021 [Происшествия]

56-летний вологжанин пострадал при пожаре в гаражах на улице Петрозаводской. Сообщение о происшествии в ГСК «Текстильщик» поступило 9 апреля в 21:50.

«Пожарными был обнаружен без сознания арендатор гаражных боксов, мужчина 1965 года рождения. Он был вынесен на свежий воздух и передан сотрудникам скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в областную больницу с диагнозом „отравление угарным газом“», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Площадь пожара составила 72 кв. метра. В одном из боксов частично уничтожена обшивка. Предположительная причина возгорания — нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи либо неисправность дымовой трубы.

Тэги: пожар, гаражи, пострадавший
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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