Самолет Вологда-Санкт-Петербург при приземлении в Пулково выкатился за пределы полосы

Вечером 9 апреля, около 21.05, самолет ЯК-40, следовавший рейсом Вологда-Санкт-Петербург, при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров на борту не было.

По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел из-за порыва ветра, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме. В момент происшествия на борту судна «Вологодского авиапредприятия» находились шесть членов экипажа. Все члены экипажа благополучно покинули самолет. Проводится проверка.

— При наличии оснований к виновным транспортная прокуратура примет меры и даст оценку действиям ответственных лиц, — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно информации, опубликованной на сайте Вологодского авиапредприятия, пассажирские авиарейсы Вологда-Санкт-Петербург осуществляются по вторникам и четвергам в 8.30 утра, время в пути - полтора часа.