Самолет Вологда-Санкт-Петербург при приземлении в Пулково выкатился за пределы полосы

09.04.2021 [Происшествия]
Самолет Вологда-Санкт-Петербург при приземлении в Пулково выкатился за пределы полосы

Вечером 9 апреля, около 21.05, самолет ЯК-40, следовавший рейсом Вологда-Санкт-Петербург, при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров на борту не было. 

По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел из-за порыва ветра, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме. В момент происшествия на борту судна «Вологодского авиапредприятия» находились шесть членов экипажа. Все члены экипажа благополучно покинули самолет. Проводится проверка. 

— При наличии оснований к виновным транспортная прокуратура примет меры и даст оценку действиям ответственных лиц, — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно информации, опубликованной на сайте Вологодского авиапредприятия, пассажирские авиарейсы Вологда-Санкт-Петербург осуществляются по вторникам и четвергам в 8.30 утра, время в пути - полтора часа.

 

Тэги: вологодское авиапредприятие, самолеты, авиаперелеты
Фото Северо-Западной транспортной прокуратуры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэрия Череповца приняла постановление о захоронении трупов в военное время
Вынесен приговор фигурантам дела о строительстве развязки в створе Белозерского шоссе в Вологде
Экс-глава Вологды Евгений Шулепов прокомментировал приговор по делу о развязке в створе Белозерского шоссе
В Вологде ночью сгорели два автомобиля
В Вологде начали оглашать приговор по делу о развязке в створе Белозерского шоссе
Депутата Гордумы Вологды Владимира Корытина обвиняют в покушении на мошенничество
Журналисты посчитали, сколько проведет в колонии осужденный экс-замглавы Вологды Алексей Осокин
Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень
Перед выездом за границу вологжанам нужно сначала сделать прививку от коронавируса
88 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

Последние новости

Мэр Череповца предложил штрафовать владельцев собак, не убирающих за питомцами

Он добавил, что без штрафов, на исправление ситуации уйдёт 10-15 лет

772
0

Пункт раздельного сбора отходов откроется в Вологде на улице Предтеченской

Там круглосуточно можно будет сдать различные виды пластика, макулатуру, стекло,  металлы и вышедшую из строя бытовую технику

741
0

В Череповце суд оправдал мужчину, которого обвиняли в незаконном сбыте холодного оружия

В мае 2019 года он разместил в интернете объявление о продаже антикварного штыка для винтовки Mauser и был задержан полицейскими при передаче его покупателю

562
0

В Череповце полицейская овчарка помогла найти убежавшего из дома 11-летнего мальчика

Ребенок поссорился с мамой, забрался на верхний этаж и уснул на лестничной площадке

657
0

В Устюжне гость украл из дома местной жительницы деньги, бытовую технику и сковороду

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей

539
0

Уровень воды в реке Вологде ежедневно прибывает более чем на 30 сантиметров

Сейчас он составляет 109,22 м по Балтийской системе, подтопление территорий начинается, когда это значение превышает 110 м

938
0

4 млн рублей потратят из бюджета на разработку мастер-плана «Великий Устюг – сказочная столица России»

Госконтракт достался ООО «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга

560
0

В Череповце двух мужчин будут судить за кражу контейнеров для мусора

В ноябре 2020 года они погрузили в Газель шесть контейнеров из двора дома на улице Любецкой и собирались сдать их в металлолом

431
0

Замначальника отдела судебных приставов в Череповце будут судить за злоупотребление полномочиями

Изначально её подозревали в халатности, но в ходе расследования обстоятельств деяния, обвинение переквалифицировали

592
0

«Водоканал не реагирует, уровень растёт»: в микрорайоне Ананьино в Вологде топит участки

Вологжане сообщают, что воду никто не откачивал

715
0

В Великом Устюге водитель «Мерседеса» нарушил ПДД ради съемок клипа в Tik-Tok

Машина проехала через стоп-линию на запрещающий сигнал светофора и двигалась по тротуару

 

570
0

Тотьмич лопатой повредил машину, водитель которой наехал на его собаку

Владелец авто через суд взыскал с него причинённый ущерб

529
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Самолет Вологда-Санкт-Петербург при приземлении в Пулково выкатился за пределы полосы
Мэр Череповца предложил штрафовать владельцев собак, не убирающих за питомцами
Пункт раздельного сбора отходов откроется в Вологде на улице Предтеченской
В Череповце суд оправдал мужчину, которого обвиняли в незаконном сбыте холодного оружия
В Череповце полицейская овчарка помогла найти убежавшего из дома 11-летнего мальчика
В Устюжне гость украл из дома местной жительницы деньги, бытовую технику и сковороду
Уровень воды в реке Вологде ежедневно прибывает более чем на 30 сантиметров
 
09.04.2021 [Общество]

Пункт раздельного сбора отходов откроется в Вологде на улице Предтеченской

741
0
10.04.2021 [БлогоVO]

Как в СССР уничтожали науку и ученых?

92
0
08.04.2021 [Обзор Прессы]

Никаких больше автодромов

472
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика