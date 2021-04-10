Специальные условия на покупку автомобилей ŠKODA в апреле

В апреле Автоэкспресс предлагает привлекательные условия на приобретение автомобилей марки. Модели SUV KODIAQ и KAROQ доступны клиентам с выгодой до 215 100 рублей и до 92 600 рублей соответственно. Экономия при покупке флагманского SUPERB достигает до 225 000 рублей. Кроме того, для RAPID, OCTAVIA, KAROQ и KODIAQ действуют специальные предложения по классическому кредиту или кредиту SIMPLY CLEVER. По-прежнему актуальна программа Утилизация/Трейд-ин с выгодой до 115 000 рублей.

С 01 по 30 апреля Автоэкспресс продлевает действие специальных условий на покупку автомобилей марки. Так, приобретая семейный внедорожник KODIAQ, клиенты могут сэкономить до 215 100 рублей, а городской кроссовер KAROQ – до 92 600 рублей. Выгода для будущих владельцев флагмана бренда SUPERB достигает до 225 000 рублей.



В апреле также действуют выгодные предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка на 12 месяцев по классическому кредиту c первоначальным взносом от 50% составляет от 0,1% для моделей RAPID и KAROQ, от 3% для новой OCTAVIA и от 7,9% при выборе KODIAQ. Оформляя кредит SIMPLY CLEVER на указанные модели, клиенты могут рассчитывать на ставки от 7,9%. Для KAROQ и KODIAQ предусмотрена специальная акция с тарифом по страхованию КАСКО 2,5% и 2,8% для покупателей новой OCTAVIA.



В этом месяце по-прежнему можно воспользоваться программой Утилизация/Трейд-ин, которая позволяет получить выгоду до 115 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

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